Brianna Hildebrand: “Ahora es rápido reconocer los errores de otros”

Famosa por interpretar a la superheroína ‘Negasonic’ en la saga cinematográfica Deadpool , la actriz Brianna Hildebrand (21) se encuentra en nuestra capital y comentó sobre su personaje mutante y las denuncias de acoso sexual de varias de sus colegas en Hollywood . Ella asiste como invitada estelar a la convención Comic Con , que se inaugura hoy en el Jockey Club del Perú .

¿Cómo te sientes de estar por primera vez en Perú y de asistir a la Comic Con, que año tras año cuenta con mayor acogida?



Estoy emocionada de estar aquí, nunca estuve antes. Posiblemente pueda hacer turismo unas horas antes de ir a la Comic Con... ¿Qué sabía de Perú? Creo que hice un proyecto sobre Perú cuando tenía 13 años, pero eso fue hace tiempo y yo era terrible en la escuela (risas).

¿Qué significó interpretar a ‘Negasonic’ en la película 'Deadpool'? ¿Cómo construiste este personaje?



Para construir el personaje traté de conectarme con una versión más joven de mí misma en la que era rebelde. Pero ‘Negasonic’ ahora significa mucho para mí porque es la primera superheroína LGTB (de la comunidad gay). Es supergenial y estoy orgullosa de ser parte de esto.

¿Por qué fue importante haber hecho el papel de una superheroína lésbica?



Creo que es genial que ella lo sea. Yo no tenía control sobre eso y fue elección de los escritores de la película. Estoy feliz de que se hayan comunicado conmigo y me preguntaran si estaba bien con eso. Creo que lo supieron desarrollar de una manera apropiada.

Incluso el protagonista de 'Deadpool', Ryan Reynolds, te preguntó si estabas de acuerdo.



Sí, Ryan me envió un correo electrónico y me dijo que estaban pensando en darle una novia a ‘Negasonic’ (se refiere al personaje de ‘Yukio’). Me preguntaron cómo me sentiría y definitivamente aprecio que se hayan contactado porque usualmente no lo hacen. Estoy emocionada por ello.

¿Que te parece que haya una apertura para los personajes de superhéroes gays en cómics y películas?



Creo que es importante, especialmente para que los niños sepan que pueden ser fuertes, poderosos e increíbles. Al mismo tiempo para que no tengan que esconderse. Esto dice algo de dónde estamos ahora como sociedad.

¿Consideras que eres un nuevo ícono de la comunidad LGTB?



Uhmm... sí he escuchado sobre eso. Creo que tendría sentido, ya que ella (‘Negasonic’) es de esa manera, pero es raro pensar sobre eso.

¿'Deadpool' tendrá tercera temporada? ¿Seguirás en películas sobre superhéroes de cómics?

No se nada sobre 'Deadpool 3' y sí desearía saber algo. Espero que pase (la tercera parte) y estar incluida. También sería increíble que ‘Negasonic’ tenga su propia película.

¿Cuáles son tus proyectos?



Recién he terminado de filmar una película corta que estará en el portal YouTube. Es para Awesomeness TV (compañía estadounidense de medios y entretenimiento), que hace historias de amor inesperadas. También tengo los proyectos de películas independientes, de las que no puedo hablar todavía. Pero estoy emocionada de estar en ellas. Ahora pienso disfrutar de la Comic Con de Perú y luego iré como invitada a la Comic Con de San Diego (Estados Unidos).

¿Qué opinas de esta era de cambios en Hollywood en la que varias actrices salieron a denunciar por acoso y abuso sexual a directores y productores poderosos?



Creo que es un tiempo realmente interesante (en Hollywood) y que esta era de la información ha permitido que las faltas y errores de muchas personas estén en el centro de atención. Ahora es más rápido reconocer los errores de otros y es importante que esto pase. Especialmente para las jóvenes actrices que puedan sentir que hablan y su voz será escuchada.