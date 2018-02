Brendan Fraser reveló que sufrió de acoso sexual y casi le cuesta su trabajo

Los casos de abuso sexual en Hollywood no cesan. En esta oportunidad, el actor Brendan Fraser contó que fue víctima de un acto de hostigamiento. Dichas declaraciones casi le cuestan el final de su carrera actoral.

El actor recordado por su participación en las películas de ‘La Momia’ y ‘George de la selva’, reveló que fue manoseado por el ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, hace algunos años en un almuerzo en el Hotel Beverly Hills.

"Me rodeó con su mano izquierda, me agarró el trasero y tocó mi ano con uno de sus dedos, que movió en círculos. Me sentí enfermo. Pensé que iba a llorar", contó Brendan a la revista GQ.

Asimismo, el actor no sabe si esto haya perjudicado directamente su carrera, pero se cuestiona si revelar este acto le costó tener menos ofertas de trabajo.

Cabe señalar que la revista también se comunicó con Philip Berk para que brinde sus descargos sobre esta denuncia, pero él negó rotundamente los cargos. “Es una mentira total”, dijo.