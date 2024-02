Este fin de semana, Brenda Zambrano, conocida por su participación en Acapulco Shore, fue la invitada estelar en el podcast ‘Hablemos De Tal’, donde abordó una variedad de temas, incluyendo su controvertida relación con el participante de ‘La Casa de los Famosos’, Guty Carrera.

Durante la entrevista, Zambrano sorprendió al revelar que, durante su relación con Guty Carrera, este mantenía conversaciones inapropiadas con otra mujer. Según la exintegrante de Acapulco Shore, se percató de este incidente cuando el modelo olvidó su celular en la casa que compartían.

“Él había dejado uno de sus celulares en la casa, algo me decía que lo revise. Abro el celular y había diversos chats con sus amigos, pero había un chat de una chica que se llamaba Millady, en ese chat se mandaban cosas candentes. Fue un día antes de irse a vivir conmigo”, señaló Brenda.

Brenda Zambrano revela que Guty Carrera mantenia conversación con otras mujeres

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando Zambrano compartió que, tras terminar su relación, Carrera se comunicó con su hermana, insinuando que ahora tendría la oportunidad de suscribirse a su cuenta de OnlyFans. Además, Zambrano afirmó con voz entrecortada que el ex de Melissa Loza enviaba emoticones sugerentes a su hermana y amigas cercanas.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él (Guty Carrera) les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu onlyfans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana. Una amiga cercana, me contó que él le había comentado que él y yo ya no teníamos intimidad y me dijo ‘yo porque tengo que saber sobre su intimidad de ustedes, que es lo que me quiere dar a entender que quiere tener con otra persona’”, reveló entre sollozos.

Brenda Zambrano dio a conocer que Guty le escribió a su hermana

Por otro lado, Brenda también abordó el tema de Edith Tapia, madre de Guty Carrera, señalando que durante su relación con su hijo, esta enviaba indirectas sobre la cirugía de emergencia a la que Zambrano se sometió.

“El dinero que Guty me prestó, no fue porque él me lo dio, sino porque le pedí, porque en ese momento no tenía el dinero necesario para mi operación de emergencia. Igual él siempre me pedía la plata. Su madre se la pasaba tirándome indirectas. Ella ponía ‘no inviertas tu dinero en no sabes qué', y siempre eran indirectas dirigidas sobre mi cirugía”, comentó.

Estas revelaciones han generado gran revuelo en las redes sociales, dejando a los seguidores atónitos ante los detalles íntimos de esta relación. La sinceridad de Zambrano en el podcast ha desencadenado un debate sobre la imagen de Guty Carrera.

Brenda Zambrano se refirió sobre Edith Tapia









