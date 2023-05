Brenda Matos, la popular Kimberly de Al Fondo Hay Sitio, aparecerá hoy, domingo 30 de abril, en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, junto a su progenitora en la serie más famosa de América TV, Lucecita.

Hoy, domingo, te veremos en “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, ¿cómo la pasaste?

La pasé muy bien. Lucecita y yo hicimos un gran equipo en la cocina, aunque debo confesar que yo no sé cocinar nada.





¿Cómo es tu relación con Lucecita?

Muy buena. En la vida real Lucecita también es como mi mamá, la quiero mucho.





¿Y cómo viste a la competencia? ¿Qué te pareció Yahaira en la cocina?

Me cayó muy bien Yahaira, y al verla preparar su plato, ella me hizo ver que no importa si no sabemos cocinar, igual vamos a triunfar en la vida (risas).





Cambiando de tema, estás soltera, ¿cómo debe ser el hombre que llegue a conquistarte?

Estoy soltera por decisión, y el hombre que me conquiste tiene que saber cocinar, además de ser un hombre que admire, de bien y que me sume.





Por último, ¿qué proyectos profesionales y personales tienes ahora?

Estoy preparando mi contenido actoral porque quiero postular a agencias de actuación, mi deseo es estar en una película este año o, por lo menos, ya tener un contrato, ¡lo decreto!









