Brenda Carvalho integró los exitosos grupos Axé Bahía y Exporto Brasil, en los que causó furor y la llevaron a conocer muchos países. En una de las giras, llegó al Perú hace 20 años y se enamoró de su cultura. Por eso decidió quedarse, nacionalizarse y comenzar a ‘hacer patria’ con su trabajo. Actualmente, es una destacada animadora infantil y junto con el perro ‘Vaguito’ será la protagonista de El Gran Circo Estelar, desde el 19 de julio. Las funciones irán de lunes a viernes, a las 5:30 y 8:30 p.m. Los sábados, domingos y feriados a las 3:30, 5:30 y 8:30 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.





Será tu debut en el circo.

Recibí la propuesta de El Gran Circo Estelar y es mi gran oportunidad de aprender cómo es hacer circo, que es algo que siempre quise hacer. Me fascinó la idea, me puse muy feliz. Será una experiencia magnífica. Además, celebraré mis 20 años en el Perú.

También estará el perro ‘Vaguito’, cuya película fue un boom.

Su historia sirvió para hacer concientización sobre la importancia del cuidado animal. Será un invitado de honor y al final de la presentación, él va a entrar a saludar a todos.

¿Qué habrá en el show?

Vamos a tener de todo, música en vivo, cantantes, malabaristas, magos, artistas de Colombia y Argentina, entre otros. Además, vamos a contar una hermosa historia de ‘Vaguito’ sobre la búsqueda y el cuidado de los perritos.

¿Qué es lo que más recuerdas de tu paso por Axé Bahía y Exporto Brasil?

Justamente, en el circo vamos a hacer una recapitulación de la infancia y vamos a hacer axé porque es parte de mi historia. Ambos grupos fueron parte de mi vida. Axé Bahía fue el que me abrió muchísimas puertas, me dio un amor maravilloso por los escenarios, más pasión por la música, me mostró el camino del axé para el mundo latino y fue espectacular. Luego, nació el segundo hijito, que era Exporto Brasil, y fue otra historia magnífica. Tengo recuerdos maravillosos de mucha alegría, de mucho baile, la música nos une, el axé es alegría y es unión.

¿Qué sentiste al ganar tanta popularidad siendo tan joven?

Lo primero que sentí fue la adrenalina, la ilusión y la emoción de poder disfrutar de cada espectáculo en cada país. Fue algo extraordinario, fue un sueño hecho realidad. Cuando eres más pequeño, sueñas grande, sueñas con cosas que crees que son inalcanzables, pero se trabaja para poder alcanzarlas. Entonces, los sueños sí se pueden realizar y es un poco lo que nosotros también vamos a decir en el circo.

¿Por qué decidiste quedarte en Perú?

Recibí una propuesta. Además, en esa época yo me casé con un peruano, pero no solo fue por eso, sino por un tema de química. Yo me enamoré del Perú, de las personas, el peruano es muy cálido, muy acogedor, muy tierno, amable, y eso fue lo que me llamó mucho la atención de este país. También me enamoró la comida, los condimentos, la sazón y la mezcla de sabores.





¿Qué extrañas de Brasil?

A mi familia. Para mí, ahora Brasil es el lugar donde voy a visitar a mi familia, pero yo soy muy apasionada e hincha del Perú. Cada vez que voy es vacaciones, solo me quedo máximo dos semanas porque extraño Lima, a mis amigos, a mi gente, la comida. Yo soy bien limeña ya.

Contaste que tu papá vendió todo para mantenerlos.

Sí. Eso me ha enseñado muchísimo. Tuve una infancia maravillosa con todos los problemas de su época, políticos o económicos. Yo rescato lo que mis papás hicieron para sostener a la familia y nosotros ayudábamos. Yo trabajo desde muy chiquita, a los 7 años empecé a trabajar, siempre ayudando, para mí era una diversión. Teníamos que empaquetar las papitas fritas después de pelarlas. Yo competía con mi hermana para ver quién ganaba. Nunca lo sentí como un trabajo, sino como parte de mi infancia. Eso me enseñó muchísimo y me hizo una persona trabajadora, luchona, guerrera. Mi infancia me sirvió demasiado para ser quien soy.

Tienes muchos años de relación con Julinho, pero en los planes de ambos no está casarse.

Nosotros ya nos consideramos totalmente casados, somos marido y mujer. El tema del matrimonio no nos llama la atención. Para nosotros es simplemente un papel porque ya tenemos una vida de casados, vivimos juntos, hacemos todo juntos, nos respetamos mucho, ambos somos católicos, pero el matrimonio es solo un papel.

Son una de las parejas más sólidas, sin escándalos.

Nuestro secreto es la confianza, la comunicación, el respeto y admiración. Conversamos mucho y eso nos ayuda. Además, entendemos el sueño de cada uno. Yo soy la versión femenina de Julinho y él es la versión masculina de Brenda. Tenemos una historia muy parecida, dos personas guerreras y hemos hecho un excelente match, por eso la relación funciona. Él me admira demasiado, todos los días me elogia y yo igual.

¿Hubo rivalidad entre ambos al estar en El Gran Chef?

No. Cuando fue eliminado, lo primero que me dijo fue “esto no es lo mío, yo con las justas hago mi arrocito y mi huevo frito”, pero lo intentó. Él es muy simple, es un niño y no se hace bolas. Me dijo que siga y que confíe en mí.

Estabas en un tratamiento de fertilidad, ¿seguirán buscando un bebé?

Sí, lo busqué. Hice el tratamiento durante tres años, pero no me salió. Le di un descanso al cuerpo porque fueron muchas las hormonas que me he puesto. Julinho me entiende al mil por ciento. Tomé la decisión que si Diosito nos manda, bienvenido y si no nos manda, ya buscaremos alguna otra alternativa.





AUTOFICHA

“Tengo muchísimas expectativas con el estreno del circo. En mi infancia siempre soñaba con esos espectáculos. Vamos a poder mostrar todo el talento que tienen los artistas que están involucrados: malabaristas, magos, payasos, bailarines. Habrá fantasía e ilusión”.

“Tuve tres perritos que ya no están, los amé con mucha ternura. Ahorita elegí darme un descanso con el tema de los animales porque no tengo el tiempo apropiado para darles la atención que necesitan, pero pronto tendré otro perrito al que le daré toda mi alma”.

“Entrar a El Gran Chef es una experiencia maravillosa. Yo no soy de cocina, con una lata de atún, una galleta o pan para mí era suficiente, pero ahora he aprendido mucho, soy chancona y humilde. Si algo me sale mal, lo vuelvo a hacer. No puedo practicar en casa porque tengo otras actividades”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO