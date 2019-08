Terminaron las grabaciones de la película de 'Breaking Bad': ¿Cuándo será el estreno?

Bob Odenkirk, actor conocido por su interpretación como 'Saul Goodman' en 'Breaking Bad', reveló que terminaron las grabaciones de la esperada película producida por Vince Gilligan.

En conversación con Hollywood Reporter, el protagonista de 'Better Call Saul' dio detalles del filme, que está basado en una secuela de la serie original.

"He escuchado muchas cosas diferentes al respecto, pero estoy entusiasmado con la película Breaking Bad. Estoy ansioso por verla", precisó Odenkirk.

"No sé lo que la gente sabe y no sabe. Me resulta difícil creer que no sepan que ya fue filmada. Lo hicieron. Sabes a lo que me refiero ¿Cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto", agregó.

Por sus declaraciones, todo haría indicar que 'Saul Goodman' no estará en el filme, el cual contará con la participación de Aaron Paul ('Jesse Pinkman') como su protagonista.

¿CUÁNDO SERÁ LA FECHA DE ESTRENO?

Pese a que la película de Breaking Bad ya es una realidad, la fecha de estreno todavía es un misterio. No obstante, con el fin de las filmaciones esto probablemente se definirá pronto.

Por su parte, los fanáticos están a la expectativa del lanzamiento de algún adelanto, tráiler o teaser sobre la película.