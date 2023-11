“Bohemian Rhapsody”, una de las canciones más emblemáticas de Queen, no solo rompió esquemas en la música sino que también dejó su huella como un hito visual. El tema, que desafiaba las reglas convencionales con su estructura de seis minutos y ausencia de estrofas y estribillos, se convirtió en una pieza musical icónica que ha dejado un gran legado.

El 10 de noviembre de 1975, en los Elstree Studios, Queen filmó el icónico videoclip bajo la dirección de Bruce Gowers. La producción, que recreó el posado de la portada del álbum “Queen II”, fue realizada con un presupuesto de 4.500 libras y tan solo cuatro horas de grabación.

“Empezamos a las 7:30, terminamos a las 10:30 y estábamos en el pub 15 minutos después”, declaró Gowers.

La imagen en blanco y negro, inspirada en una pose de Marlene Dietrich, se convirtió en la carta de presentación del vídeo. Esa era la imagen favorita de Mercury. Por eso el clip comienza así, con los cuatro en formación de diamante, sus cabezas inclinadas hacia atrás, sobre un fondo oscuro, mientras cantan el inicio de la canción.

La creación del videoclip tuvo un propósito particular: evitar la participación de Queen en el programa televisivo británico “Top of the Pops”. “Top of the Pops no tenía buena reputación entre los músicos. La verdad es que a nadie le gustaba”, dijo Brian May. Además, señaló que Queen estaría de gira en la fecha que le habían pedido aparecer en el programa.

Hoy en día, el video acumula más de 1.000 millones de visitas en YouTube, lo que lo convirtió en el primer video anterior a los años 90 en lograr este hito durante el 2019.





