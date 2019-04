Blanca Rodríguez tras likes de 'El Loco' Vargas a Yahaira Plasencia en Instagram: "Confío en él"

Hace unos días, Tilsa Lozano dio a conocer que el ex futbolista Juan Manuel 'El Loco' Vargas era admirador de la salsera Yahaira Plasencia y que había dado varios 'me gusta' a sus atrevidas fotografías en Instagram.

Enterada de los pasos de su esposo, Blanca Rodríguez se pronunció en torno a la actividad en redes sociales de su pareja y padre de sus cinco hijos. En un mensaje en Instagram, ella manifestó que confía en él y que está tranquila a su lado.

"No me parece una falta de respeto, confío en él, vivo tranquila y feliz", indicó Rodríguez y agregó además un mensaje para la ex vengadora, en donde manifestó que a diferencia de su situación, ella busca su "felicidad y paz" en todo momento.

"...Que sigan buscando y soñando que la desdicha nos toca a todos... No le jorobo la vida al resto", expresó.

A pesar de los consejos que algunas usuarias de Internet le dieron aduciendo de que debía poner un alto al comportamiento de su esposo en redes, la empresaria optó por minimizar la situación y continuar con su vida.

"¿Saben qué es súper sexy a esta edad? La estabilidad emocional. La paz no es algo que deseas, es algo que haces y cuando encuentras la fórmula las voces se convierten solo en ruido", indicó.

TE PUEDE INTERESAR: