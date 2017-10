Para sorpresa de todos, Blanca Rodríguezhabló fuerte y claro. La pareja de Juan Manuel Vargas asistió la noche del sábado a un local de la Costa Verde para ver el desfile de su linea de ropa.

La prensa de espectáculos no dejó pasar el momento y abordó a Blanca Rodríguez, quien contestó a las preguntas de los reporteros sin tapujos.

Tras ser consultada sobre el rumor de que pasará a la fila de las casadas, ella contestó: "Yo no sé quien ha inventado eso, la verdad. Sí me voy casar, pero algún día, yo no tengo fecha, nada".

Pero la pregunta del millón llegaría después cuando le nombraron a Tilsa Lozano. "Yo no voy a decir nada de ella. No me interesa. No me interesa lo que opine nadie, ni ella ni nadie", aclaró de forma contundente.

Además, negó haberse comunicado con Miguelón, pareja de Tilsa Lozano. "Nunca ha habido nadie que malogre la felicidad de la familia", agregó.