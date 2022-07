Billy Idol, una de las figuras más icónicas de la era de los 80s y 90s, llegará por primera vez a Lima el 4 de setiembre para presentarse en el Arena Perú. Move Concerts, empresa organizadora del concierto, anunció hoy que por el éxito en ventas se ha abierto un stock limitado de entradas en todas las zonas.

Estas entradas están disponibles en la web de Teleticket así como en sus módulos de Wong de San Borja, San Miguel y Chacarilla; en el Metro de Plaza Norte y en el CC. Bajada Balta.

Move Concerts agradece la recepción del público que ha esperado más de tres décadas para ver al cantante de himnos como Rebel Yell, Dancing With Myself, Eyes Without a Face, White Wedding y muchas otras.

Billy Idol, la voz de toda una generación, llega a Lima junto al guitarrista Steve Stevens, para cantar lo mejor de su discografía que es parte del soundtrack de miles de vidas.

Precios

Campo A : S/ 401

Campo B : S/ 207

Tribuna : S/ 155

*incluyen comisión de Teleticket

