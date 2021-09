Una nueva edición de los Billboard Music Awards 2016 se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. El evento convocó a las figuras más destacadas de la música pop.

Britney Spears inauguró los Billboard Music Awards 2016 con una actuación que incluyó varios de sus éxitos y algunos de sus característicos pasos de baile. Spears interpretó canciones como I'm a Slave 4 U y Toxic ataviada en un diminuto traje rojo que dejó al descubierto su cuerpo.

Ciara y Ludacris fueron los anfitriones del espectáculo, que el rapero abrió haciendo un chiste sobre la reciente ceremonia de los Premios de la Academia, que incluyeron actores solo blancos entre los nominados.

"A diferencia de los Oscar, nosotros de hecho tenemos nominados negros", dijo Ludacris riendo.

El primer premio de la noche fue para The Weeknd, a mejor artista del hot 100. Quiero dedicarle este premio al fallecido gran Prince", dijo The Weeknd tras recibir el premio. "Lo quiero tanto. No lo conocí, pero era tan cercano a mí. Siempre será una inspiración".

Justin Bieber cantó sus éxitos Company y Sorry en los Billboard Music Awards 2016 con la ayuda de una pista mientras luces láser brillaban a lo largo de su actuación. Bieber fue nombrado mejor artista masculino durante la ceremonia y superó a Drake, the Weeknd, Ed Sheeran y Fetty Wap en la categoría.

"No soy realmente un hablador, pero le diré gracias a mi familia. Quiero darle gracias a Dios. Quiero agradecerle a todos lo que creyeron y creen en mí", dijo Justin Bieber.

Pink también impresionó con su actuación, que incluyeron sus ya características acrobacias mientras cantaba su nuevo tema, Just Like Fire. El grupo de chicas Fifth Harmony ofreció una seductora interpretación de su éxito Work from Home, mientras que Meghan Trainor animó al público cantando "No".

Luciendo un vestido brillante Celine Dion cantó "The Show Must Go On" de Queen acompañada de una poderosa orquesta. La cantante perdió a su esposo y su hermano en la misma semana en enero. Su hijo le entregó el premio Ícono de Billboard tras la actuación.

"Lo siento tanto. Lamento llorar. Quiero ser fuerte por mi familia y mis hijos … No quiero llorar frente a ustedes", le dijo Dion con lágrimas a su hijo, Rene-Charle

Kesha ofreció una conmovedora versión de "It Ain't Me Babe" de Bob Dylan. Vestida con un traje color crema, cantó parada en compañía de un piano y un violín. Llegó a las notas más altas y se emocionó hasta las lágrimas hacia el final.

Adele, quien está de gira y no pudo asistir a la premiación, obtuvo el premio a la mejor artista, superando a The Weeknd, Taylor Swift, Justin Bieber y Drake.

"Es hermoso estar en compañía de todos ustedes", dijo en un mensaje de video.

Madonna cerró los Billboard Music Awards 2016 rindiendo homenaje a Prince con la ayuda de Stevie Wonder, con quien interpretó "Purple Rain".

GANADORESTop Hot 100 Artist:GANADOR: The WeekndJustin BieberDrakeFetty WapTaylor Swift

Top Hot 100 Song:GANADOR: Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, "See You Again"Adele, "Hello"Fetty Wap, "Trap Queen"The Weeknd, "Can't Feel My Face"The Weeknd, "The Hills"

Top Country Song:GANADOR: Thomas Rhett, "Die A Happy Man"Sam Hunt, "Break Up In A Small Town"Sam Hunt, "Take Your Time"Little Big Town, "Girl Crush"Chris Young, "I'm Comin' Over"

Top Male Artist:GANADOR: Justin BieberDrakeFetty WapEd SheeranThe Weeknd

Top Billboard 200 Album:GANADOR: Adele, 25Justin Bieber, PurposeEd Sheeran, xTaylor Swift, 1989The Weeknd, Beauty Behind The Madness

Top R&B Song:GANADOR:The Weeknd, "The Hills"Alessia Cara "Here"​Omarion Featuring Chris Brown & Jhene Aiko, "Post To Be"The Weeknd, "Can't Feel My Face"The Weeknd, "Earned It (Fifty Shades of Grey)"

Billboad Chart Achievement Award:GANADOR: RihannaDrakeAdeleJustin Bieber

Top Artist:GANADOR: AdeleJustin BieberDrakeTaylor SwiftThe Weeknd