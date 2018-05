Empezó la entrega de los Billboard Music Awards 2018 en el MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas. Con 15 nominaciones, Kendrick Lamar, Ed Sheeran y Bruno Mars son los favoritos de la noche.



Las categorías que galardona la ceremonia están: Artista, Nuevo Artista, Artista Masculino, Artista Femenina, Dúo o Grupo, Logros en Ránking Billboard, Artista en Streaming de Canciones, Artista de canciones en la Radio, Artista de Giras, entre otras. Conócelas a continuación:



TOP ARTISTA

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

TOP NUEVO ARTISTA

21 Savage

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Kodak Black



PREMIO LOGROS EN RÁNKING BILLBOARD

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Sam Hunt

Ed Sheeran



TOP ARTISTA MASCULINO

Drake

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran



TOP ARTISTA FEMENINA

Camila Cabello

Cardi B

Halsey

Demi Lovato

Taylor Swift

TOP DÚO O GRUPO

The Chainsmokers

Coldplay

Imagine Dragons

Migos

U2



TOP ARTISTA BILLBOARD 200

Drake

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Chris Stapleton

Taylor Swift



TOP ARTISTA HOT 100

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran

TOP ARTISTA EN STREAMING DE CANCIONES

Cardi B

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone

Ed Sheeran



TOP ARTISTA DE MÁS VENTAS DE CANCIONES

Imagine Dragons

Kendrick Lamar

Bruno Mars

Post Malone

Ed Sheeran



TOP ARTISTA DE CANCIONES EN LA RADIO

Halsey

Imagine Dragons

Bruno Mars

Charlie Puth

Ed Sheeran



TOP ARTISTA SOCIAL

Justin Bieber

BTS

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes



TOP ARTISTA DE GIRAS

Coldplay

Guns N’ Roses

Bruno Mars

Ed Sheeran

U2

TOP ARTISTA R&B

Chris Brown

Khalid

Bruno Mars

SZA

The Weeknd



TOP ARTISTA R&B MASCULINO

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd



TOP ARTISTA R&B FEMENINA

Beyonce

Rihanna

SZA

TOP GIRA R&B

Bruno Mars

Lionel Richie

The Weeknd



TOP ARTISTA RAP

Drake

Kendrick Lamar

Lil Uzi Vert

Migos

Post Malone

TOP ARTISTA RAP MASCULINO

Drake

Kendrick Lamar

Post Malone



TOP ARTISTA RAP FEMENINA

Bhad Bhabie

Cardi B

Nicki Minaj



TOP GIRA RAP

J. Cole

JAY-Z

Kendrick Lamar



TOP ARTISTA COUNTRY

Kane Brown

Luke Combs

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton



TOP ARTISTA COUNTRY MASCULINO

Sam Hunt

Thomas Rhett

Chris Stapleton



TOP ARTISTA COUNTRY FEMENINA

Kelsea Ballerini

Miranda Lambert

Maren Morris



TOP DÚO O GRUPO COUNTRY

Florida Georgia Line

Old Dominion

Zac Brown Band



TOP GIRA COUNTRY

Luke Bryan

Florida Georgia Line

Tim McGraw & Faith Hill

TOP ARTISTA ROCK

Imagine Dragons

Linkin Park

Portugal. The Man

Tom Petty & The Heartbreakers

twenty one pilots



TOP GIRA ROCK

Coldplay

Guns N’ Roses

U2



TOP ARTISTA LATINO

J Balvin

Daddy Yankee

Luis Fonsi

Ozuna

Romeo Santos

TOP ÁLBUM BILLBOARD 200

Drake, 'More Life'

Kendrick Lamar, 'DAMN'

Post Malone, 'Stoney'

Ed Sheeran, '÷ (Divide)'

Taylor Swift, 'Reputation'



TOP BANDA SONORA

Black Panther

The Fate of the Furious: The Album

The Greatest Showman

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2

Moana



TOP CANCIÓN DE MÁS VENTAS

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, 'Despacito'

Sam Hunt, 'Body Like A Back Road'

Imagine Dragons, 'Believer'

Imagine Dragons, 'Thunder'

Ed Sheeran, 'Perfect'



TOP CANCIÓN LATINA

J Balvin & Willy William Ft. Beyonce, 'Mi Gente'

Becky G ft. Bad Bunny, 'Mayores'

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber, 'Despacito'

Maluma, 'Felices Los 4'

Wisin ft. Ozuna, 'Escapate Conmigo'