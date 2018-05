Kelly Clarkson rompió el protocolo de los Billboard 2018 y se quebró al iniciar la entrega de los premios tras recordar el tiroteo de Texas, donde murieron diez personas en una escuela secundaria.



La cantante, nacida en Texas , no hizo caso al pedido de la producción y evitó el minuto de silencio. "Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy cansada de los minutos de silencio, ¿por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa?", cuestionó.

"Los padres no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. No puedo imaginar qué pasaría si un día me tocan la puerta o me llaman para decirme... Les pido eso ahora en sus casas, no más minutos de silencio, actuemos por el cambio" , agregó la artista.

El tiroteo del viernes es el vigésimo segundo registrado en un centro escolar en lo que va del año, en Estados Unidos. El presunto autor, Dimitrios Pagourtzis, es un alumno de 17 años del mismo instituto, y ha sido dispuesto a la Policía federal.