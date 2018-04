Vestida como una diosa hindú, y con largas extensiones, Jennifer López se robó todas las miradas de los Premios Billboard 2018 y demostró que es la diva absoluta de la música latina. 'JLo' asombró a los asistentes con casi tres minutos de coreografía.

De esa manera presentó su más reciente trabajo, 'El anillo', que cuenta con la participación del actor español Miguel Ángel Silvestre.

En la alfombra roja, 'la diva del Bronx' no solo lució sus piernas tonificadas, sino un 'outfit' que fue el centro de las miradas en Las Vegas . La cantante llegó enfundada en un espectacular vestido lila de reflejos con mangas largas, y una falda tan corta que incluso sus extensiones caían debajo de ella.

Su presentación destacó por un buen recordatorio: "Tú me has dado tanto que he estado pensando: ya lo tengo todo, pero ¿el anillo pa' cuando?". De hecho, su actual novio, Alex Rodríguez, también estuvo presente en la gala.

Minutos antes de la presentación, él se pronunció mediante Twitter : "El anillo pa' cuando... bueno, ¡se lo seguiré preguntando a ella! #DiosSalveALaReina".