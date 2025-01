Pese a disputa con Deyvis: Bill Orosco obtiene autorización para interpretar temas del Grupo Néctar

En medio de una controversia familiar y legal, el cantante Bill Orosco anunció que ha recibido la autorización oficial de los compositores de los temas del Grupo Néctar para incluirlos en su repertorio.

Este hecho se produce luego de una disputa con su primo, Deyvis Orosco, quien había solicitado al Indecopi restringir a Bill de interpretar estas canciones y usar el apellido Orosco en su carrera artística.

“Sí, no hay ningún problema, los compositores me han autorizado para cantar todos los temas y no hay ningún problema”, aseguró Bill en una entrevista con el programa ‘Todo se filtra’. Además, adelantó que está trabajando en nuevas canciones para ampliar su oferta musical, reafirmando su compromiso con el género cumbia.

La rivalidad entre los primos se hizo pública hace algunos meses, cuando Deyvis, conocido como el ‘Bomboncito de la cumbia’, interpuso un recurso legal para impedir que Bill interpretara los éxitos del Grupo Néctar, una agrupación liderada en el pasado por su padre, Johnny Orosco. Sin embargo, Bill ha manifestado que no ha recibido notificaciones legales al respecto y que continúa enfocado en su carrera artística.

“El show tiene que continuar”, expresó el cantante, recordando también un accidente sufrido a finales del año pasado, del cual salió ileso. Este evento, según él, lo motivó aún más a seguir adelante con sus proyectos musicales.

El aval de los compositores parece ser un punto crucial en esta disputa. Al obtener la autorización para interpretar los temas, Bill Orosco asegura que está actuando dentro del marco legal y con el respaldo necesario para ofrecer a sus seguidores los clásicos del Grupo Néctar.

