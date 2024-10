'Better Man': película de Robbie Williams presenta su primer avance y póster

Los fanáticos de Robbie Williams y del cine musical en Perú podrán disfrutar en breve de "Better Man: La Historia de Robbie Williams", el muy esperado biopic del ícono brítanico del pop rock, que llegará a las salas el 06 de febrero de 2025.

Dirigida por Michael Gracey (El Gran Showman), esta cautivadora película llena de música y energía, sigue la vida y obra de Williams desde sus primeros años, pasando por su ascenso a la fama como integrante de Take That, hasta su exitosa carrera como solista, llena de grandes éxitos y desafíos personales.

El reciente poster oficial de "Better Man: La Historia de Robbie Williams" rinde homenaje al legendario álbum de Williams, Life Thru a Lens, que lo lanzó al estrellato en 1997. Inspirada en esta icónica imagen, el póster revive la emoción y el estilo único de su música, destacando la Visión creativa de Gracey, quien retrata a Robbie como un mono CGI, una representación imaginativa que alude al autoconcepto del propio artista.

“Robbie siempre decía que estaba 'bailando como un mono'”, comenta el director. “Así que decidimos darle vida a esta autoimagen en la película”.

"Better Man: La Historia de Robbie Williams" cuenta la historia desde el particular punto de vista de Williams, integrando el ingenio y la autenticidad que lo caracterizan. El relato muestra sus éxitos, sus desafíos personales y el impacto de la fama en su vida, una narrativa que transporta al espectador a través de sus canciones más emblemáticas, como “Let Me Entertain You” y “Angels”.

Esta innovadora puesta en escena promete no solo emocionar a los fanáticos de Williams, sino también cautivar a los amantes del cine musical.

La película cuenta con la participación de Jonno Davies como Robbie Williams, junto a el ganador del premio BAFTA Steve Pemberton (Inside No. 9, Killing Eve), Alison Steadman (The King's Man), Damon Herriman (Judy & Punch), y Kate Mulvany (Elvis), entre otros.

Robbie Williams es uno de los artistas más galardonados del mundo, con más de 85 millones de discos vendidos, 18 premios BRIT y una popularidad que se mantiene intacta a lo largo de los años.

"Better Man: La Historia de Robbie Williams" es una oportunidad para que el público peruano reviva su trayectoria musical y conozca más a fondo la vida detrás del escenario de una de las estrellas más influyentes del pop británico.

