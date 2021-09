Tras un año dedicado al programa concurso La máquina del millón y al espacio El valor de la verdad, el periodista Beto Ortiz regresará muy pronto a las pantallas de Latina en la conducción de un programa periodístico que se emitirá en horario nocturno.

"Beto tendrá un programa periodístico. Estamos viendo la fecha. Aún no sabemos si vamos a salir los fines de semana o de lunes a viernes. Lo definiremos más adelante. El programa será de noche. No será El valor de la verdad, ya no. Tampoco Beto regresará a las mañanas", comentó el productor Martín Suyón.

De otro lado, Beto promociona en Twitter la cinta Atacada, que se estrenará el 5 de marzo en las salas limeñas y que tendrá como tema principal la violencia de género en el país.

En la película del director y amigo cercano de Ortiz, Aldo Miyashiro, el periodista tiene una participación especial, como se puede apreciar en el tráiler.

