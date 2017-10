Beto Ortiz: "‘Morbo’ será la manera ideal de decir lo que no puedo en televisión"

En una nueva faceta y con su debut en las tablas, el periodista Beto Ortiz, aseguró que en su unipersonal ‘Morbo’ - en el teatro Municipal de Lima – contará detalles e historias que no puede decir en la televisión.

“Una cosa es hacer televisión y enfrentarse a una cámara, y otra cosa es hacerlo en vivo en un escenario, es una adrenalina mayor. Era algo que había considerado hace mucho tiempo, pero que nunca me había animado del todo a hacerlo, más que nada porque el público me intimida. Exploré en historias que no había contado y hemos podido montar una obra teatral basada en hechos reales, historias propias que llevará al público de la risa a la conmoción”, señaló Beto Ortiz en conferencia de prensa.

“‘Morbo’ será la manera ideal de decir lo que no puedo en televisión, esa es la razón por la que me animé a hacer teatro documental. Es un género que implica que te pares en un escenario y le cuentes las cosas a la gente frente a frente”, agregó.

Asimismo, Beto anunció que decidió ampliar la temporada de ‘Morbo’ tras la buena acogida del público. La nuevas fechas son el 26 y 27 de octubre y el 2,3,9,10, 16 y 17 de noviembre en el teatro del Centro Español del Perú: Federico García Lorca.

“El show ha superado mis expectativas ya que han tenido una gran acogida y nos obliga a ampliar la temporada. El siguiente paso es hacer que el público nos aplauda”, manifestó.