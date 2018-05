Beto Ortiz: “Me gustaría competir con Gisela”

El periodista Beto Ortiz aseguró que hay una propuesta para conducir un nuevo programa en ATV y espera que sean los sábados para enfrentar a la animadora Gisela Valcárcel .

“Hay una posibilidad (de tener un nuevo espacio), pero no es necesariamente periodístico; aún no se sabe lo que se hará. A mí me gustaría salir a competir con Gisela porque no veo tan difícil ganarle, ya lo hice durante cinco años”, declaró Beto a Perú21.

Igualmente, Ortiz no descartó volver estar frente al polémico espacio de El valor de la verdad.

“El valor de la verdad no es de nadie, solo es de la productora que lo creó, así que ahí está suelto y podría hacerlo”, indicó el periodista, quien agregó que ahora está satisfecho con su programa Beto a saber.

En la segunda gala del reality de la ‘Señito’, El artista del año, de América TV, volvió a imponerse en el rating sabatino con 21.3 puntos.