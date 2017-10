Beto Ortiz: ‘Había una estrategia destructiva detrás del caso de Korina Rivadeneira’ [VIDEO]

El periodista Beto Ortiz aseguró que el escándalo que suscitó el caso de la venezolana Korina Rivadeneira le pareció un psicosocial.

“Soy pro Venezuela. Me pareció exagerado el uso que se hizo desde los fabricantes de psicosociales del gobierno en este caso particular. Me parece que había una estrategia detrás, una estrategia destructiva”, afirmó Ortiz.

“No era un caso que tenía la relevancia como para que el primer ministro, el Presidente, todo el mundo opinaba. Eso me parecía sospechoso de distracción. En el momento en que el país tenía problemas severos tiene a figuras del gabinete ministerial opinando de un caso claramente pequeño”, explicó el periodista.

Pero no fue el único tema que Ortiz habló con ‘Peluchín’ y Gigi Mitre. También se refirió al regalo que le hizo presidente Pedro Pablo Kuczynski al Papa Francisco durante su visita oficial al vaticano.

“Me pareció de mal gusto que le regalaran una camiseta peruana. Fue como regalarle una camiseta de la ‘U’ al hincha de la Alianza Lima... No es un regalo para un dignatario de la iglesia”, precisó el conductor de 'Beto a saber'.