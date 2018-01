Beto Ortiz: "No estaremos renegando en 'Beto a saber'" [VIDEO]

El periodista Beto Ortiz contó detalles de la nueva temporada de su programa ' Beto a saber', que se emite de lunes a viernes a las 10 p.m., vía ATV.

“Los contextos de crisis te vuelven serio y no quiero que estemos todo el tiempo malhumorados y renegando por lo que hacen. En el programa no se puede perder la alegría y el humor. También les daremos espacio a los entrevistados divertidos, no solo a los del gabinete de reconciliación ni los ‘avengers’ de Kenji”, declaró el periodista.

También, Ortiz hizo un balance por sus 25 años en la TV. “Yo no soy un soldado de televisión, sino que es mi trabajo. Yo me siento privilegiado porque tengo la suerte de que la gente me escucha, me ve y a veces me cree”.

En otro momento, Beto opinó de Juliana Oxenford, quien criticó a Milett Figueroa por actuar: “Si va porque Milett es guapa, eso es un prejuicio que debemos vencer. No se puede descalificar a alguien por ser bella. Todos hemos comenzado desde abajo haciendo papelones hasta que nos liga. No le suma nada a Juliana una bronca con Milett”.