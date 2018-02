La condena de dos meses de prisión efectiva impuesta a Ricardo Zuñiga Peña, alias el 'Zorro Zupe' , ha generado la molestia del periodista Beto Ortiz.

De acuerdo con el conductor del noticiero 'Beto a saber', el demandante de este caso —el seleccionado nacional Carlos Zambrano — ha actuado con desproporcionalidad.

"Por muy buen futbolista que sea el señor Zambrano, yo no sé hasta qué punto le sumaba una amistad como la que estamos discutiendo. Él sabe escoger a sus amigos y el Zorro era su amigo", manifestó Ortiz.

El periodista aclaró que él no pone "a los futbolistas en un pedestal solo porque tengan buena puntería en el zapato" y por ello, le envió un mensaje a Zambrano desde su programa en vivo.

"Si no te gustan esos amigos, no te juntes con esos amigos. Pero luego cuando las cosas salen mal, no estés como el picón del salón 'ay, ahora sí te demando, porque yo soy un esposo intachable, incapaz de sacar los pies del plato', ya pues hermano", expresó.

Beto Ortiz añadió que Carlos Zambrano —con el caso ganado a su favor— quiso imitar a Paolo Guerrero. Recordemos que el '9' de la selección peruana le ganó el juicio a Magaly Medina y ella también terminó tras las rejas por el delito de difamación.

"Hermano, o sea, de verdad, si no la sabes hacer, no la hagas [...] 'Como a Paolo Guerrero le ligó, y yo quiero en el fondo ser como Paolo Guerrero, voy a hacer una parecida'. Y, como al país le conviene una distracción, mejor todavía...", agregó Ortiz.