Beto Ortiz: "No conozco a Guillermo Castañeda y no tendría por qué protegerlo"

Por primera vez, después de acusar al actor Guillermo Castañeda de haberla abusado sexualmente, Daniela Pflucker se sentó en el set de 'Beto a saber' para explicar su versión de los hechos.

La joven actriz estuvo acompañada de su abogada, Rosario Sasieta, quien señaló que la explicación de cómo sucedió la agresión se daría en una sala fiscal. Sin embargo, Beto Ortiz insistió en que diera detalles y que sea específica, hecho que fue muy criticado en Twitter .

"Beto, te veo muy protector de Guillermo Castañeda, no te veo neutral, qué pena", le escribió una usuaria de esta plataforma social. Ante esto, el periodista escribió: "No conozco a Guillermo Castañeda y no tendría por qué protegerlo. Muchas de mis preguntas han surgido de las dudas que expresan ustedes mismos, tuiteros".

En otro tuit, respondiendo a un usuario que lo llamó 'tendencioso', Ortiz señaló: "Hechos. Facts. No opino. Solamente enumero los hechos. Facts".

No conozco a Guillermo Castañeda y no tendría por qué protegerlo. Muchas de mis preguntas han surgido de las dudas que expresan ustedes mismos, tuiteros. https://t.co/1EjX6bMaPj — beto ortiz (@malditaternura) 5 de abril de 2018