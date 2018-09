Ben Affleck se inspira en Jennifer Garner y sus hijos para mantenerse sobrio

Casey Affleck fue entrevistado por Keltie Knight de ET sobre la película The Old Man y reveló pasajes desconocidos sobre su hermano y su relación de familia.



"El alcoholismo tiene un gran impacto no solo en la persona, sino también en su familia. Por lo tanto, creo que por el bien de sus hijos y por su madre, y por él mismo, está tratando de hacer el trabajo juntos", indica el hermano de Ben Affleck.



Casey Affleck también reveló que él y su hermano vienen de una "larga lista de alcohólicos".



"Ben es un adicto y un alcohólico. La mayoría de mis abuelos son alcohólicos. Mi padre es un alcohólico, tan malo como usted puede creer, y ha estado sobrio durante unos 30 años. He estado sobrio durante unos seis años", manifestó.



El actor de 43 años indicó que Ben Affleck está haciendo lo posible por seguir adelante y que es un tema muy complicado. También manifestó que felizmente tiene los recursos para brindarse un tiempo y terminar de estar mejor.



Como se recuerda, fue Jennifer Garner la que fue captada por la cámaras llevando a Ben Affleck a rehabilitación.



La información indica que una fuente manifestó a ET que Garner no quiere saber más de Ben y que es mejor que se dedique a estar sobrio.

