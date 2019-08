Bella Thorne, declarada pansexual, incursionará en la industria porno el próximo mes

En setiembre próximo, Bella Thorne, exestrella de Disney, hará su esperado debut como directora en Pornhub, conocido sitio web dedicado a la pornografía.

La artista se integró a la Serie de Directores Visionarios de Pornhub que producen el filme 'Her & Him', que se proyectará en el Festival de Cine de Odenburg, en Alemania, del 11 al 15 de septiembre.

La película de Thorne narra una historia similar a la de Romeo y Julieta, reveló el vicepresidente de Pornhub, Corey Price, en un comunicado. "Su amor es osado. Trasciende el tiempo y el espacio", indicó.

Por su parte, la actriz precisó que sus expectativas son altas. "El proceso de filmación fue muy interesante. Es un ambiente muy divertido", contó.

¿QUIÉN ES BELLA THORNE?



Recientemente, Bella Thorne ha resaltado en los medios por sus publicaciones en redes sociales, por sus romances y por declaraciones relacionadas con su sexualidad.

No obstante, incialmente la actriz se hizo conocida por su papel como 'Cece Jones', la protagonista de la comedia 'Shake it Up', serie producida por Disney Channel.



En 2016, Bella reveló que es bisexual y, dos años más tardes, dio a conocer que es pansexual, es decir que se siente atraída hacia individuos independientemente de su género o sexo.

MEDIDAS EXTREMAS

A finales de junio pasad, Bella Throne enfrentó una difícil situación, pues un hacker trató de extorsionarla con la filtración de unas fotografías íntimas, obligándola a ella compartirlas antes en sus redes.

"Durante las últimas 24 horas me han amenazado con mis propios desnudos", escribió la actriz en Twitter, y compartió capturas de pantalla de su conversación con el hacker.

"Me siento observada, siento que alguien me ha quitado algo que solo quería que viera una persona especial. Puedo dormir esta noche mejor sabiendo que recuperé mi poder. No puedes controlar mi vida, nunca lo harás", escribió luego más aliviada.