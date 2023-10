En declaraciones recientes, Belén Estévez compartió su deseo de formar una familia, aunque ha dejado claro que no se apresurará en encontrar una pareja.

La bailarina, que hace poco inició un tratamiento para congelar sus óvulos, aseguró que está soltera y le gustaría encontrar al hombre correcto para formar una familia.

“Hace poco cumplí 42 años y no haber formado una familia hasta ahora es difícil. Sí, quisiera (ser madre), pero no con cualquier hombre. Yo no pienso estar con cualquier hombre por el hecho de que se me pase el tren, no pasa nada. Cuando llegue el hombre correcto me estableceré con esa persona” , expresó.

La exintegrante de ‘El Gran Chef: Famosos’ también aseguró que se considera una mujer muy exigente cuando se trata de elegir a un compañero sentimental.

“La valla está muy alta, soy muy exigente, no estoy con cualquier hombre porque para estar con cualquiera mejor no estoy con nadie, sigo sola y tranquila” , afirmó.