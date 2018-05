Becky G: 'A Shakira y JLo las conocimos grandes; a mí me conocieron niña' [FOTOS]

Becky G , la cantante estadounidense de moda, brindó una entrevista a la agencia Efe luego de su éxito arrasador en Estados Unidos con su tema 'Sin Pijama'. La rapera contó cuán difícil se le hizo brillar en el mundo musical y le encaró al machismo latinoamericano.



"Me decían: 'tienes tu voz para cantar pero lo demás, silencio. No vamos a escuchar lo que tienes que decir, tu opinión no importa'. Y eso me afectaba mucho" , confesó la intérprete de 'Mayores'.



"Hay muchas cosas bonitas de la cultura latina, pero lo que no me gusta es el machismo. Desde niña te dicen que las mujeres tienen toda la responsabilidad. Los niños pueden jugar, pero las mujeres tienen que saber limpiar la casa, lavar la ropa, ser buena esposa, buena mamá", agregó.



Nacida en Inglewood (Estados Unidos), el ascenso al estrellato de Becky G se presentó en abril con la mano de la dominicana Natti Natasha . Ambas acumulan en Youtube más de 222 millones de reproducciones con su nuevo tema.



"Empezamos la conversación con 'Mayores', con la letra, que fue un poco atrevida, y mira todo el éxito de la canción… Quería continuar esa conversación con 'Sin pijama'. Es más reguetón" , indicó.



Con una actitud mucho más adulta, la cantante marcó distancia de las llamadas divas latinas. Según dijo, su infancia, adolescencia y juventud estuvieron expuestas al mundo del espectáculo.

"La diferencia es que a artistas como Shakira o Jennifer López las conocimos ya como mujeres, pero a mí me conocieron como niña (…). Ahora soy una mujer, tengo 21 años y tengo un mensaje que es más grande (…): empoderar a las mujeres, enseñar a las mujeres que sí pueden", aseveró.