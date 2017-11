Becky G vivió un incómodo momento al tener que censurar su tema 'Mayores' durante una presentación en vivo en el programa 'Operación Triunfo' en España, y ella no dudó en pronunciarse sobre este hecho en una reciente entrevista.

En conversación con el programa 'Oh! My LOL' para la Cadena SER, la artista agradeció la oportunidad de haber podido presentarse en el reality español pero expresó su molestia tras el cambio que le tuvo que hacer a su canción.

“Para mí fue un honor ser parte del show. Pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música, la música urbana. Si fuera Maluma, Ozuna o Enrique Iglesias todos saben que no iban a cambiar la canción”, confesó.

En este show, ella tuvo que cambiar la frase “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca los besos que quiera darme y que me vuelva loca”, por “A mí me gustan más grandes, que con un beso en la boca, me haga volar en el aire y que me vuelva loca”.

Refiriéndose a estas frases de ‘Mayores’, la estadounidense dijo: “Tiene doble sentido, pero también lo tiene la canción ‘Duele el corazón’ de Enrique Iglesias". Ella hacía referencia a la frase: “Solo en tu boca yo quiero acabar…”.

Como se sabe, tras haber publicado algunos temas en inglés, Becky G ahora le va de lleno al español con su canción 'Mayores', y ha tenido éxito debido a que este es uno de los temas con mayor cantidad de reproducciones en Spotify.