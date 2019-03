Becky G: "No estamos acostumbrados a escuchar a una mujer decir algo con confianza"

Tras su presentación en la última noche del Festival Viña del Mar 2019, Becky G, en conversación con Bio Bio Chile, habló sobre los problemas que tuvo que enfrentar por las brecha de género en la industria de música urbana.

La destacada cantante estadounidense, de raíces latinas, dio su punto de vista sobre la histórica y marcada capitalización del género masculino en la música urbana.

“La música urbana sí ha sido un tipo de música dominada de los hombres (sic), pero muchos se olvidan que soy ‘chica de barrio’. Empecé como una rapera a los 4 años, así cambió mi vida con un cover de Jay Z y Kanye West, rapeando una historia de mi vida”, señaló.

Asimismo, Becky G se pronunció sobre la misoginia en el reguetón, señalando lo siguiente: “La música es opinión. Si a mí me gusta el reguetón y a ti no, no puedo cambiar tu pensamiento con eso. Para mi, con la música urbana, siempre ha sido muy natural… Cuando yo era de 5 años, no estaba pensando en la letra, estaba pensando en la música que me hacia querer bailar. Como artista, mis responsabilidades son a mí misma, hacer música que yo amo”.

MAYORES

En la misma línea, la artista se refirió a los problemas que tuvo para difundir su popular canción 'Mayores', la cual fue criticada por algunos de sus detractores por su contenido explícito.

“'Mayores' fue un momento en la música urbana, porque una letra que decía: ‘que no quepa en la boca los besos que quiera darme’… Yo estaba hablando de los besos, pero lo que los demás estaban pensado no es culpa mía”, comentó.

“Yo no soy mamá de tus hijos. Si tú no quieres que tus hijos escuchen la música de Becky G, está bien. Lo respeto totalmente… En este momento de mi carrera, donde me están jalando de todos lados, nunca voy a hacer algo que no quiera. Si es con razón, es otra cosa. Desde el principio de mi proyecto en español, cada canción ha sido muy importante para mí”, agregó.

TRATO DIFERENCIADO

Becky G fue tajante en comparar el trato diferenciado que recibió su canción del tema 'Duele El Corazón' de su colega Enrique Iglesias, cuyo contenido también es explícito.

“Cuando un hombre dice: ‘solo en tu boca yo quiero acabar’. Pues, son mis amigos y lo puedo decir con confianza: en la radio tocaron esa canción en todos lados, pero cuando Becky G salió en la radio con Mayores, ‘no podemos apoyar una canción con un mensaje muy fuerte’. Y es porque no estamos acostumbrados a escuchar a una mujer decir algo con confianza, con todo, que es su realidad: a mi me gustan mayores”, aclaró.

