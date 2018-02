'Baywatch': Actriz Nicole Eggert reveló haber sido abusada sexualmente a los 14 años

La actriz de Nicole Eggert, quien interpretó a la salvavidas 'Summer' en la popular serie ' Baywatch ', reveló en una entrevista haber sido violada por el actor Scott Baio, con quien protagonizó la serie 'Charles in Charge', cuando aún era menor de edad.

Durante el programa 'Megyn Kelly Today', la actriz de 46 años denunció que Scott Baio, once años mayor que ella, empezó a acosarla cuando ella tenía 14 años, y que a los 17 tuvieron sexo, según informa The Hollywood Reporter.

Al respecto, Baio usó su cuenta oficial de Facebook para afirmar que no abusó sexualmente de Nicole Eggert, y que más bien tuvo una relación consensuada con ella cuando ya era mayor de edad.

Scott Baio Los descargos del actor Scott Baio fueron publicados en su cuenta (Facebook)

"Apareceré en la primera hora en 'Good Morning America' de ABC de Nueva York mañana para responder a los cargos falsos de Nicole Eggert con pruebas y hechos", fue uno de los comentarios que publicó en su cuenta.

Ante las posibles acciones legales que Nicole Eggert afirmó que tomaría, Baio indicó que no teme. "¿Por qué tendría que preocuparme por algo que no hice?", indicó el actor protagonista de 'Charles in Charge'.

Nicole Eggert también reveló que sus compañeros de reparto eran testigos de la forma en la que Scott se comportaba con ella y que les contó los hechos a sus amigos más cercanos, pero que no reveló nada en su momento por miedo.