Batista arremete contra Disney: "No sé si quiero trabajar con ellos"

Dave Bautista, más conocido como Batista, arremetió duramente contra Disney. Tras el despido de James Gunn, quien fue director de Guardianes de la Galaxia, filme donde el ex luchador interpreta a 'Drax', continúan la discrepancias entre los productores y actores.

Batista señaló que no sabe si está dispuesto a trabajar con Disney, gran responsable de la destitución de Gunn, quien fue separado por utilizar su cuenta de Twitter para realizar comentarios ofensivos sobre pedofilia, homofobia y el atentado de las torres gemelas.

"No estoy feliz por lo que han hecho con James Gunn. Están suspendiendo la película. La están suspendiendo indefinidamente. Para ser honesto contigo, no sé si quiero trabajar para Disney... He sido muy claro sobre el cómo me siento, no tengo miedo de admitirlo", indicó en una entrevista con The Jonathan Ross Show.

Asimismo, Batista, quien ha sido seis veces campeón mundial de lucha libre, aseguró que no cree ser el "típico chico de Hollywood”, pues no considera que sigue las pautas marcadas por la industria del cine.