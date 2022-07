“¿Si murieras mañana, estarías satisfecho con lo que hiciste hasta hoy?”. Sebastián Stimman esboza una sonrisa y me responde que sí. Ha cumplido uno de sus mayores sueños y enfrentado su peor temor: cantar. Siendo hijo de la reconocida atleta Edith Noeding y el empresario Lars Stimman, Bastian —como prefiere llamarse— ha elegido su propio camino en las artes escénicas, alejado de los senderos de sus padres. La pandemia significó un punto de inflexión que lo motivó a alcanzar lo que realmente anhelaba.

Tu madre es la atleta Edith Noeding, ¿en algún momento pensaste en seguir sus pasos?

Desde muy pequeño hacía atletismo, mi mamá ha sido corredora, entonces comencé a meterme a clases de atletismo en el colegio y me iba bien. Mi mamá me comenzó a entrenar y más o menos mi ruta iba a ser por ese lado. Hacíamos los mismos tipos de competencias, carrera con vallas, postas, salto largo y me iba muy bien.

¿Y qué cambió?

De niño siempre me metía a talleres de verano y uno de esos fue Iguana Talleres. Esa fue mi primera interacción con el arte. Y es a través de las clases de baile que entro a la televisión. Simplemente fue una oportunidad.

¿Hasta entonces seguías con el atletismo en paralelo?

No, ya no. Voy dejando un poco lo del atletismo. Estaba todavía en el colegio, entonces más me enfocaba en todo lo que era la televisión que los estudios y eso era un problema en la casa. Pero era lo que me gustaba.

¿Cuándo decidiste estudiar artes escénicas?

A los 19 años, en ese entonces solo era actuación. Con la música no podía porque desde chiquito me crearon un trauma súper fuerte.

¿Quiénes?

Personas cercanas que uno admira y respeta. Yo sé que no lo hicieron con ganas de molestar, pero las palabras tienen efecto, así sea un chiste, pero si es un chiste repetitivo deja marcas. Entonces a los 12 años yo me quería dedicar a la música, pero tenía un pavor que me congelaba.

¿Miedo a qué?

Yo mismo me decía para qué lo vas a intentar, si va a salir mal si ya te han dicho que cantas horrible, yo ni siquiera podía meterme a una clase de canto porque yo mismo me lo cortaba. En mi cabeza sí creaba las canciones, los conciertos, los videoclips. Luego me fui a Nueva York, pero yo seguía con el bichito y las ganas de hacer música. Allá uno se tiene que sacrificar por todos lados, no podía fallar en la escuela. Entonces por obligación asistí a clases de canto; tenía una presión de afuera diciendo ‘si lo haces mal, todo lo que has batallado se va al tacho’. Pero eso me ayudó a que pueda abrir la puerta otra vez a ese sueño o, por lo menos, a tratar de vencer el miedo. Tenía que hacer bien las clases de canto y ese fue el primer paso para aceptar que está bien intentar un poco con la música y el canto. Después volvió el miedo porque terminaron las clases.

¿Cuál fue tu punto de inflexión para lanzarte al terreno musical?

Fue la pandemia. Todo paró en cuestión de trabajo, en actuación. El mundo se detuvo. Entonces yo tenía ese tiempo para pensar qué quería hacer con mi vida. Yo creo desde los 15 años, cuando empecé escribiendo el guion de la película Yura. Siempre estoy creando, entonces sentía que me estaba aislando solamente en un rubro y estaba dejando de lado todo lo que yo quería hacer que es crear. ¿Cómo podría estar contento con mi vida en el futuro, cómo podría estar feliz conmigo mismo? La respuesta era el canto. Sentí que la traición hacia mí mismo por no intentarlo sería mucho más fuerte que hacerlo y fallar. Para vencer mi miedo lancé un cover en una historia de Instagram y la respuesta fue muy bonita.

¿Cuál es tu estilo musical?

Es un pop electrónico con influencias de K-pop y trap. La electrónica la escucho desde siempre, así que sigo siendo fiel a algo que está vigente en mí.

¿Qué significa tu canción “Alive”?

Literalmente significa estar vivo. Yo siempre he batallado con los conceptos de bondad y maldad. Uno intenta siempre ser bueno, intenta siempre hacer las cosas bien, que no hayan errores que no lastimes a nadie, pero es casi imposible que en el proceso no dañes a alguien o no te dañes a ti mismo. Yo me enfoco en la oscuridad y en la luz que tenemos todos. Se trata de aceptar que tenemos dos lados: de sombra y de luz. “Alive” es la primera conversación que tiene tu lado oscuro contigo mismo. Es un álbum concepto y trata de todo el viaje y proceso de tu autoaceptación. Será como una película dividida en cuatro canciones.

¿Cantar te ha hecho libre?

Como actor estamos sujetos a todo lo que los demás van a decir, el productor te quiere de tal forma, tu manager te quiere de tal forma, el director de casting quiere que el personaje sea así. Llega un momento en que tú quieres un poco de individualidad y decisión. Si te quieres poner un tatuaje o un arete, todo se cuestiona porque tu imagen le pertenece a otra persona. Esa es una de las razones por la que yo decido afeitarme la cabeza. Era una necesidad de tomar control. A veces, perdemos fuerza de decisión.

¿Crees que tu ascendencia escandinava ha influido en ti?

Yo siento que sí. Me hablaban en dos idiomas de niño, entonces hay muchas cosas que asocio hacia el alemán y muchas cosas que asoció con el español, así uno no quiera, influyen. Teníamos esta tradición sueca para Navidad que se llama “lille juleaften” que es el momento donde la familia se reúne y arman el árbol el 23 de diciembre. Si bien son experiencias muy personales y familiares, esas costumbres hacen quién soy.

¿Qué piensas hacer en el futuro?

Siento que nunca voy a poder dejar la actuación porque es parte de mi vida, pero amo la música y ahora está tomando un primer plano. No me estoy privando de algo, me estoy dando la oportunidad de hacer otra cosa que me gusta y me llena. No cierro las puertas a nada.

AUTOFICHA

Mi nombre es Bastian Stimman. Soy cantante y actor. He tenido la oportunidad de trabajar en televisión en Perú y he hecho cine también en el extranjero. A nivel nacional fui parte del elenco del programa Habacilar y luego protagonicé programas juveniles como Condominio S.A., Animateens, Placeres y tentaciones, Princesas, entre otros.

“He estudiado actuación en Perú. También en México y en Estados Unidos. He podido tener la oportunidad de trabajar en obras que me han dado algunos premios afuera como actor. Tengo un total de 8 premios”.

“Ahora me dedico a la música, he sacado mi primera canción “Alive” de mi primer álbum Unlocked que es un sueño que tenía hace 20 años. Luego estrenará “Breathe you in”, “How I feel” y “Kingdom” que son parte de su álbum conceptual”.

VIDEO RECOMENDADO

Lorena Obregón y Alvaro Treneman nos traen 10 recomendaciones de películas, series y documentales para celebrar la diversidad por el mes del Orgullo, ¿se animan a verlas? o ¿qué película o serie falta?.