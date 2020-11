Al Jean, productor de Los Simpsons, anunció hace unos meses que Bob Patiño por fin matará a Bart Simpson tras 25 años de intentos frustrados.

Esto ocurrirá en el capítulo de Halloween de 'Los Simpson' titulado 'Treehouse of Horror'. Bob Patiño se desquita de todas las maneras posibles contra Bart Simpson (aunque vale recordar que los personajes que mueren en este episodio realmente no desaparecen).

Otros adelantos, según informa el diario español El País, es que uno de los capítulos tendrá como protagonista nada menos que al fiel asistente del señor Burns, Smithers, quien definitivamente 'saldrá del clostet'.

Incluso se develó que en el último capítulo de esta temporada de 'Los Simpson', 'Orange Is the New Yellow', Marge terminará en la cárcel.

Ya en la temporada 27 de 'Los Simpsons', la cadena estadounidense Fox renovó la serie por otro año más. Pero Al Jean reveló que probablemente las historias de Homero, Marge, Lisa, Bart y compañía podrían acabar próximamente.

"Es bastante probable que no tengamos que ir más allá de la temporada 30 en las negociaciones (…) No me sorprendería que paráramos en la 28, pero mi apueta es que llegaremos al menos a la 30", apuesta el productor ejecutivo de la serie.

El episodio tradicional de ‘Los Simpson’ dedicado a Halloween será emitido este domingo en Estados Unidosa través del canal Fox.