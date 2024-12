Barranco inmortaliza a Pedro Suárez-Vértiz con un emotivo mural a un año de su partida

Un año después de la partida de Pedro Suárez-Vértiz, Barranco le rindió homenaje con un gran mural en Las Escaleras de La Oroya. Este emotivo acto contó con la presencia de admiradores y su hermano Patricio, conmemorando la vida y obra del célebre músico.

El artista Eric Cárdenas fue el encargado de plasmar en el mural el rostro de Pedro Suárez-Vértiz, acompañado de una estrofa de su tema "Me siento mejor": "No convierto los recuerdos en leyendas, la nostalgia ya no me atrae. Vivo el presente, sin aferrarme al pasado ni al futuro".

Con dimensiones de cinco metros de alto y ancho, el mural se finalizó rápidamente gracias al apoyo conjunto de las municipalidades de Lima y Barranco.

Cárdenas comentó: "Elegimos una imagen representativa de lo que Pedro significó para el público. Buscábamos que este mural fuera un símbolo de su impacto en la música del Perú".

Se extendió una invitación a los fans del artista para que se sumaran al homenaje llevando material como afiches, pósteres y mensajes, que se ubicarían detrás del mural, con el objetivo de perpetuar el lazo entre Suárez-Vértiz y sus admiradores.

El mural no solo conmemora la vida de Pedro Suárez-Vértiz, sino que también subraya su trascendencia en la escena musical peruana, uniéndose a los homenajes dedicados a otras personalidades destacadas como Chabuca Granda y Blanca Varela, quienes también tienen un espacio en Barranco.

En simultáneo, la familia del cantante llevó a cabo una ceremonia religiosa en Miraflores para conmemorar el primer año de su partida. Cynthia Martínez, su esposa, publicó un sentido mensaje en redes sociales, manifestando el amor y el gran vacío que dejó su fallecimiento.

El mural se ha transformado en un lugar de reunión para los seguidores de Pedro Suárez-Vértiz, un recordatorio permanente de que, a pesar de su ausencia física, su música y su herencia artística perviven en el sentir de los peruanos.



