Una de las películas de suspenso más aclamada en la década de los 90' cumple hoy 25 años desde su estreno. ¿A cuál nos referimos? Sin duda es Bajos instintos, protagonizada por los siempre reconocidos Sharon Stone y Michael Douglas.

En 1992 se estrenó el filme estadounidense que inmediatamente cautivó a sus espectadores al tener como protagonistas a una inteligente mujer asesina seduciendo al detective del crimen que cometió. Pero eso no es todo, también aquí surge una de las escenas más recordadas de Hollywood.

Un cruce de piernas y una toma que enfoca la parte íntima al desnudo de Sharon Stone fueron suficientes para romper cualquier tipo de conservadurismo que existía entonces en Hollywood. Durante este cuarto de siglo, la escena de Bajos instintos ha sido tan homenajeada como satirizada en todo el mundo.

La polémica

Desde la circulación de Bajos instintos, los críticos, prensa y espectadores se preguntaron cómo fue realmente la grabación de esta escena y si existía el consentimiento de la actriz en dicha toma.

Según Sharon Stone, el director holandés Paul Verhoeven jamás le advirtió que la toma tendría un plano en la que se enfocaría abiertamente su entrepierna y cuando se enteró —en el estreno de la película—, no dudó en abofetear a Paul por exponerla de esa manera.

"Recuerdo que cuando estábamos rodando esa escena, el director me dijo que se veía mi ropa interior cuando cruzaba las piernas, así que me pidió que me la quitara. Yo me mostré reacia, pero al final accedí porque me aseguró que no se vería nada", declaró al programa The Talk.

Sin embargo, la versión de Paul es exactamente contraria. El director afirma que Sharon Stone estuvo siempre al tanto de cómo sería esa escena en Bajos instintos, y que incluso la grabaron en una habitación privada donde solo estaba la actriz, él y el camarógrafo.