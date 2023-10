Milett Figueroa y Antonio Tafur se volvieron a ver cara a cara y protagonizaron un tenso momento en el programa “Debate del Bailando” debido a los polémicos comentarios que el mejor amigo de Rosángela Espinoza hizo en la televisión argentina.

A la modelo peruana no le gustó para nada que Tafur la calificara de ser una persona mediática y recomendara investigar su pasado para saber quién es, por lo que no dudó en aprovechar la oportunidad para confrontarlo frente a frente.

Evidentemente incómoda, la también actriz le increpó al empresario peruano por no resaltar sus logros en nuestro país, y enfocarse en sus escándalos. Ante ello, le exigió que no la mencione más. “Me gustaría que hables más de ella que de mí”, dijo Milett en relación a otra participante del reality de Marcelo Tinelli.

Ante los reclamos, Antonio Tafur aclaró que su intención no fue manchar la imagen de Milett Figueroa en la televisión argentina, y dijo que a él lo buscaron para dar su opinión sobre ella.

“Quiero recalcar que no he venido a hablar mal de ti, no quiero que nos enfrenten. En ningún momento yo he venido a hablar mal de ti o dar un adjetivo calificativo. Ella está haciendo una carrera acá y a mí me están relacionando como el ‘Polino peruano’ porque me parezco. Es mi compatriota”,”, dijo Antonio Tafur.