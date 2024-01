Hace unos días, el conductor argentino Marcelo Tinelli brindó declaraciones en torno a la salud de su novia Milett Figueroa, quien preocupó a sus seguidores tras ponerse mal en una de sus últimas presentaciones en ‘Bailando 2023′.

El presentador desmintió los rumores de embarazo que giran en torno a la modelo peruana y reveló qué es lo que padece Milett. “La revisó el doctor Norberto Furman (...) Me acaba de escribir (Milett) y me dice que tiene un desplazamiento de vertebra y no sabe cómo va seguir”, explicó Tinelli. “No sé cómo va a seguir, no sé si podrá bailar en el próximo reto”, añadió.

Marcelo Tinelli aclaró que las reglas son claras, y por más que sea por un tema de salud, el competidor que no pueda presentarse en la pista de baile, tendrá que ser retirado del programa.

A raíz de estas declaraciones, la prensa argentina asegura que la peruana no va más en el reality argentino y que se viene recuperando en casa.

Luego de estas afirmaciones, fue la misma Milett Figueroa quien compartió una historia en la que confirma el resultado de sus exámenes físicos.

