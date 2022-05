[ACTUALIZACIÓN 18:50]The Revenant, del mexicano Alejandro González Iñárritu, se quedó este domingo con cinco de los ocho premios Bafta británicos a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor película y mejor director, mientras que la argentina Relatos salvajes alzó la estatuilla de mejor película de habla no inglesa.

The Revenant, basada en la historia del explorador estadounidense del siglo XIX Hugh Glass, se llevó además los Bafta de la Academia de Cine británica al mejor actor para su protagonista, Leonardo DiCaprio, mejor fotografía para el también mexicano Emmanuel Lubezki y el de mejor sonido.

The Revenant sólo era superada en número de nominaciones por Bridge of Spies, de Steven Spielberg, y Carol, de Todd Haynes, con nueve cada una, aunque la primera sólo se llevó uno y la segunda, ninguno.

Por su parte, la comedia Relatos Salvajes, del argentino Damián Szifrón, que se estrenó en el Reino Unido en 2015 y por ello formó parte de la competencia un año después de estar nominada al Oscar, se impuso en la categoría de mejor película de habla no inglesa a Theeb_, de Naji Abu Nowar (Emiratos Árabes Unidos), The Assasin, de Hsiao-Hsien Hou (Taiwán), Force Majeure, de Ruben Östlund (Suecia) y Timbuktu, de Abderrahmane Sissako (Mauritania).

En tanto, Brie Larson alzó el Bafta a la mejor actriz por el drama de encierro Room, de Lenny Abrahamson. En la categoría de actores de reparto, el premio fue para el actor británico Mark Rylance por su papel de espía soviético en Bridge of Spies, mientras que su compatriota Kate Winslet se lo quedó por Steve Jobs.

En tanto, The Big Short, de Adam McKay, sobre la burbuja inmobiliaria estadounidense que estalló en 2008, obtuvo el Bafta al mejor guión adaptado, mientras que el drama periodístico Spotlight, de Tom McCarthy, se quedó con el de mejor guión original, después de ser distinguido anoche en la misma categoría por el sindicato de guionistas de Hollywood en Los Angeles.

Mad Max: Fury Road se impuso en rubros técnicos como montaje, diseño de vestuario, diseño de producción y peluquería y maquillaje, mientras que Brooklyn fue elegida mejor película británica.

Los Bafta son los últimos galardones importantes de la temporada de premios – que incluyó los Globos de Oro o los SAG de los actores – antes de los Oscar, el próximo domingo 28 de febrero, y se entregaron durante una ceremonia en el Royal Opera House, en Londres, conducida por el actor y comediante británico Stephen Fry.

[ACTUALIZACIÓN 14:45] – BAFTA 2016: Mira aquí quiénes son los premiados hasta el momento [Fotos]La película "Brooklyn", dirigida por John Crowley, ganó hoy el Bafta al mejor largometraje británico. La cinta, protagonizada por Saoirse Ronan y Emory Cohen, se impuso a 'The Danish Girl', 'Amy', 'Ex Machina', 'The Lobster', y '45 Years'.

En tanto, el director, productor y fotógrafo mexicano Emmanuel Lubezki ganó hoy el Bafta a mejor fotografía por 'The Revenant', en la 69ª edición de los premios de la Academia, en una gala celebrada en la Royal Opera House de Londres.

'Brooklyn', basada en la novela homónima del irlandés Colm Tóibín, comenzó la velada optando a seis premios, entre ellos los de mejor actriz (Saoirse Ronan) y mejor actriz secundaria (Julie Walters).

Lubezki logró su cuarto Bafta, tercero consecutivo, tras los conseguidos por 'Children of Men' ("Hijos de los hombres", 2006), 'Gravity' (2013) y 'Birdman' (2014)

[NOTA ORIGINAL]'The Revenant', del mexicano Alejanro González Iñárritu, 'Carol', 'Bridge of Spies', 'Spotlight' y 'The Big Short' compiten esta noche en la 69ª edición de los Premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, considerados la antesala de los Oscar de Hollywood.

La Academia Británica desplegó su tradicional alfombra roja, en una velada que tendrá lugar en la Royal Opera House, en el West End londinense, y que estará presentada por el popular actor en el mundo anglosajón Stephen Fry.

'Carol', la historia de amor entre Therese Belivet (Rooney Mara) y Carol Aird (Cate Blanchett) en Estados Unidos en la década de los 50, y "Bridge of Spies", el filme que narra el intercambio de los espías Rudolf Abel y Francis Gary Powers entre EE. UU. y la Unión Soviética en la Guerra Fría, parten con nueve nominaciones cada una.

Iñárritu, que se fue casi con las manos vacías en la gala del año pasado —optaba a diez Baftas y se llevó solo uno, el de mejor fotografía— aspira a ganar el que sería su segundo premio de la Academia Británica, tras el conseguido en 2001 por "Amores Perros" en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Los premios Bafta se otorgan desde 1949, dos años después de la fundación de la Academia, y su galardón es una estatuilla dorada en forma de máscara.