Bad Bunny revoluciona el trap: Adiós estereotipos y lucha contra la violencia de género [RESEÑA]

Renegamos del trap y el reguetón por repetir letras vacías, que carecen de sentido; por estigmatizar a las mujeres, por tratarlas como un objeto; por crear falsos ideales, como son la violencia, la traición y la construcción de una masculinidad a base de la acumulación de conquistas. Aunque —no puedo negarlo— ese estribillo constante y el retumbe del bajo nos vuelve locos en la pista de baile. Por eso catalogamos a estos géneros como un mero entretenimiento, para pasar el rato, nada serio ni profundo. Felizmente, cuando ya nos resignábamos, Bad Bunny llegó para escupirnos en la cara, con ese verbo agresivo que tiene, que estábamos muy equivocados.

Su nuevo álbum 'X100pre' explora temas antes intocables —o vistos desde la superficie— en el género urbano. Con 15 temas originales, Bad Bunny lo lanzó en la víspera de la Navidad del año pasado. Y él mismo se encargó de explicar el motivo de cada single en una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook.

El puertorriqueño se borró un tiempo de las redes sociales para reflexionar y pensar en un nuevo disco, uno que hasta él quiere escuchar, porque la verdad es que no se toma el tiempo para oír lo que canta, como confesó. 'X100pre' no lo grabó en un estudio, lo hizo en los hoteles donde se hospedó entre varios conciertos por Estados Unidos y la República Dominicana.

Parece que el tiempo de meditación lo ayudó a crear dos joyas que quedarán por siempre en la historia del trap y del reguetón. 'Solo de mí' y 'Caro' derrumban estereotipos y aportan en la lucha contra la violencia de género . ¿Cuántos más harán lo mismo?

SOLO DE MÍ

Bad Bunny habla del maltrato a la mujer. (Captura YouTube)

El telón se enciende de a pocos. La luz esclarece la figura oscura de una joven. La actriz venezolana Laura Chimaras se metió en el papel para el tema. Con apenas un abrigo negro y el torso semidesnudo cubriéndose con un sostén, Chimaras canta con un micrófono antiguo. Se escucha la voz de Bad Bunny y la mímica de la joven:

No me vuelvas a decir "Bebé" (¡No!)

Yo no soy tuya ni de nadie, yo soy sólo de mí

Ya tú lo sabe' que yo no estoy ni un poquito pa' ti

Un reguetón lento le da vida a la interpretación. Chimaras tiene una expresión fija y furiosa. Con el paso de las letras, la protagonista del videoclip voltea la cara y la enfrenta con el público con un nuevo síntoma de violencia. Sigue cantando mientras se le ve moretones en los pómulos y la nariz que sangra:

Lo nuestro ya se murió

Lo siento si te dolió

No fui yo quien decidió

Fuiste tú que lo jodió

Que en paz descanse lo de nosotros

No me rompiste el corazón, ya yo lo tenía roto

Por eso, ni te amo, ni te odio

Alzando botellas en tu velorio

Esta noche me amanezco

¿Que me quisiste? Te lo agradezco

Pero no te pertenezco

Pero, luego de repetir el coro por tercera vez, Chimaras vuelve a girar y regresa intacta, con el semblante mejorado y una sonrisa que nadie puede apagar. En ese momento, el escenario cambia. El fondo azul de tela, en lo que parece ser una tarima, le da paso a una discoteca atiborrada de gente que se mueve sin control. La cámara sigue, en un subjetivo, el camino hacia la zona V.I.P. Quien mira a los alrededores sin que su figura sea revelada todavía es precisamente la protagonista; es guiada por Bad Bunny hacia la fiesta.

Allí el 'Conejo Malo' tira un trap brutal, enfrentado al abusador de la protagonista. Después pasa al reguetón para festejar con Chimaras que ahora anda soltera y empoderada:

Me c... en la madre que te parió

Contigo yo no vuelvo ni pa' Dios

Yo lo que quiero es perreo

Yo no como mi.... y menos pa'l bellaqueo

"Lo único que quería es dejar un mensaje culto y preciso para mis seguidores" porque "realmente me preocupa", dijo Bad Bunny en su transmisión sobre el video que produjo con 'Tainy' (Marcos Efraín Masís), y el director Fernando Lugo.

'CARO'

Bad Bunny rompe los estereotipos. (Captura YouTube)

En una habitación de colores pasteles, donde predomina el rosa, una chica de trenzas le pinta las uñas a Bad Bunny. El cantante las observa complacido. La toma se aleja de él y regresa; pero no está más en escena, ahora aparece la actriz puertorriqueña Jazmyne Joy. Ella accedió a raparse el cabello y hacerse los mismos diseños en la cabeza que el 'trapero'. Así entró en el personaje, y con un atuendo ancho, bota las siguientes líneas.

Me ven y me preguntan por qué visto caro

¿Tú no ves que yo soy caro?

De lejos se nota que mi flow es caro

Que con nadie me comparo

Yo le llego y normal

Me miran raro

Pero a nada yo le paro

Yo sé cuánto valgo

Yo sé que soy caro

Que pa' ti soy caro

Otra vez se escucha a Bad Bunny, pero la que hace los gestos es Joy. Cada movimiento es verosímil, no por nada fue aclamada por la crítica. Vive las letras y desafía a la cámara, imponiendo su estilo irreverente —para los que solo saben criticar.

En este tema, el trap sigue cada paso de la protagonista. El choque repetido de los 'beats' y la mezcla de sonidos del órgano, como en el trance, acompañan la canción. Benito Martínez, o también el 'Conejo Malo', les deja algo claro a sus detractores:

Vive tu vida, yo vivo la mía

Criticar sin dar ejemplo, ¡qué jodida manía!

Por solo ser yo y no como se suponía

Hasta que nos dé pulmonía

Y aquel se encojonó porque no contesté, sorry

No quiero hablar con usted

Yo tengo la salsa, también el ballet

Por eso cuando dejo la máquina en el balett

Luego de que la joven se pasea por una lujosa mansión y por las calles de unos suburbios en un Ferrari, 'Caro' presenta una pasarela inesperada. Pasa primero una mujer con las características "esperadas" de una modelo: proporcionada y alta. Pero también irrumpen en el mismo desfile una mujer de tallas grandes, una embarazada, una transexual, un joven afro gay y una muchacha con síndrome de Down. La última le manda un beso al público con picardía.

Bad Bunny rompe los estereotipos. (Captura YouTube) Bad Bunny rompe los estereotipos. (Captura YouTube)

De la pasarela, la imagen cambia a una colina en el alba de un día semi oscuro, con el sol naciente. Bad Bunny está en la cima y, a su alrededor, pasan decenas de personas desnudas; algunas lo besan y otras solo lo chocan sin prestarle atención. Visiblemente apenado y como si rogara empieza a cantar con un fondo lento:

¿Por qué no puedo ser así?

¿En qué te hago daño a ti?

¿En qué te hago daño a ti?

Yo solamente soy feliz

¿Por qué no puedo ser así?

¿En qué te hago daño a ti?

¿En qué te hago daño a ti?

Las luces se apagan y vuelve Joy, pero esta vez junto a su compatriota. El cantante da un giro a la letra, el trap regresa con fuerza, y dice:

Y ser feliz nunca me ha salido caro

Ahora veo todo claro

Con dinero y sin dinero, mi flow es caro

Y con nadie me comparo

Hoy yo le llego y normal

Me miran raro

Pero a nada yo le paro

Yo sé cuánto valgo, yo sé que soy caro,

Que pa' ti soy caro

"Va un poco mas allá del valor tuyo como persona", refirió Bad Bunny en 'Nochebuena'. "Todos somos caros, todos somos valiosos", agregó sobre su tema. Y, como dice, está cabrón.

