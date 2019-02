El insólito pedido de 'The Undertaker' a Bad Bunny [VIDEO]

Bad Bunny ofrecerá un tercera presentación en Puerto Rico, luego que su legión de seguidores, entre ellos 'The Undertaker', se lo pidiera a más no poder.

A través de sus redes sociales, el cantante puertorriqueño compartió un video de sus fanáticos suplicándole por una función más en su tierra natal. Lo que sorprendió a los internautas es la participación de un legendario luchador de la WWE.

Cuando llega el momento de 'The Undertaker', este no pierde la oportunidad para pedirle a 'Bad Bunny' que se anime a abrir una nueva tercera función en Puerto Rico.

"Yo Bad Bunny! Is the Dead Man and I think you need to do the

third show for Puerto Rico" (¡Hey, Bad Bunny! Soy el hombre muerto y creo que necesitas hacer una tercera función para Puerto Rico)", señaló el emblemático luchador.

El video compartido por Bad Bunny se ha viralizado en redes sociales, generando miles de reacciones por parte de los seguidores de la música urbana y la lucha libre.

DATO:

-Bad Bunny es una gran fanático de la lucha libre. El puertorriqueño hace varias referencias de este entretenimiento deportivo en sus canciones.

