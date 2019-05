Los Backstreet Boys relanzan su canción 'I Want It That Way' en versión acústica

Justo en la adolescencia. En honor al vigésimo aniversario de su álbum 'Millenium', los Backstreet Boys han presentado la versión acústica de “I Want It That Way”, el exitoso single de su disco.

“I Want It That Way” se estrenó como el primer sencillo del disco “Millenium” de los Backstreet Boys y alcanzó el puesto número 1 en las listas de más de 25 países.

El disco, que en el 2000 obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy, también contó con los éxitos “Larger Than Life” y “Show Me the Meaning of Being Lonely”.

"Créannos cuando decimos, nadie más se acerca a tener fanáticos tan asombrosos como nosotros... Nunca podríamos decir suficientes 'gracias a ustedes', pero queríamos compartir algo para mostrar lo agradecidos que estamos", expresaron los Backstreet Boys en un comunicado.

Mientras que Howie B tuiteó: "¡Gracias por todo el amor y el apoyo! Este fue creado especialmente para ustedes y para celebrar juntos nuestros 20 años de Millenium".

Los Backstreet Boys, la banda que celebró 26 años a principios de año, inició la semana pasada en Portugal su gira mundial por su nuevo álbum titulado “DNA”, la cual contará con 70 fechas, convirtiéndose en la gira más grande de la agrupación en casi 20 años.