La cantante Azucena Calvay reveló que está siendo víctima de extorsionadores que le exigen dinero para no atentar contra su vida.

En declaraciones al diario Trome, la artista dijo que es su mánager quien ha recibido las llamadas amenazantes y se está encargando del tema.

En ese sentido, dijo que no está cediendo a las demandas de los delincuentes.

“Yo no he recibido las llamadas (extorsionadoras). Han llamado a mi mánager. Quieren plata porque si no me van a matar, pero mi mánager se está encargando. Sé que no ha cedido (ante las amenazas) y lo está solucionando”, expresó.

Recordó que cuando inició su carrera también recibió este tipo de amenazas, pero en ese tiempo no lo veía tan extremo, pero ahora sí, pues tiene una hija.

“Antes no lo veía tan extremo, pero ahora me pongo en posición de madre y tengo miedo, sobre todo porque mi hijito está pequeño. Gracias a Dios que todo se está solucionando, pero siento mucha impotencia porque los delincuentes no solo quieren lucrar conmigo, sino también con todos los artistas del medio. Ahora se ven extorsiones en todos lados. Espero que la Policía se encargue”.

Finalmente, indicó que su mánager no le ha dicho el monto que le exigen los extorsionadores.





Estudios

La cantante a inicios de año anunció que estudiaría una segunda carrera, luego que termine la que está cursando en la actualidad.

En ese sentido, dijo que luego de culminar sus estudios de Medicina continuará con la carrera de Derecho.

“Ya me falta año y medio para terminar la carrera de medicina y en marzo arrancó con mi segunda carrera universitaria, que será Derecho”, dijo en aquel entonces.

