Avril Lavigne y su desgarradora confesión sobre su enfermedad: "Acepté la muerte"

Avril Lavigne , quien anunció que volverá a la música tras 5 años, reveló los motivos que la alejaron de su carrera como artista. La 'Princesa del pop punk' confesó que padece de la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones, mareos, etc.

A través de una carta a sus fanáticos, Lavigne indicó que está luchando la batalla de su vida y que convertirá esa lucha en música.

"He decidido ser sincera y abierta sobre mi lucha y más vulnerable que nunca. Para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero sé que tengo que hacerlo. No solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme", señaló.

Asimismo, Lavigne describió que pasaron meses antes de que algún médico le dijera de lo que realmente sufría, después de haber sido diagnosticada erróneamente con síndrome de fatiga y depresión.

"Acepté la muerte. Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme. Estoy recuperando mi vida. Gracias por esperar tan pacientemente mientras luché y continúo luchando la batalla de mi vida", precisó.