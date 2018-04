El legado que ha dejado Avicii en la música electrónica tiene dimensiones inmensurables. El productor musical originario de Suecia, para tristeza de sus seguidores, falleció a la corta edad de 28 años por razones aún no esclarecidas

Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es la emoción y la pasión que despertaba en sus fanáticos. Ellos no dudaron en abarrotar la histórica Plaza Sergel, ubicada en el centro de Estocolmo, para rendir un sentido homenaje a quien en vida fue su ídolo.

Con parlantes a todo volumen y, sobretodo, con mucha energía, miles de personas empezaron a bailar y cantar los temas que llevaron a Avicii a la fama y que generaron que se gane el respeto de grandes referentes de la música electrónica como Tiesto, Eric Prydz, Paul Van Dyk y ATB.

'Wake me up', 'Without You', 'Waiting for love', 'Levels remix' y 'I could be the one' fueron unas de las canciones que retumbaron fragorosamente en toda la plaza. Sin importarles los intensos rayos solares de que caían sobre la capital sueca, los fans de Avicii lo recordaron de pie.

Puedes ver el homenaje completo grabado EN VIVO desde este video: