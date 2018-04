David Guetta era un gran amigo cercano a Avicii , el productor de música electrónica que falleció a los 28 años el último viernes.

Ambos solían cruzarse en festivales de renombre como Tomorrowland, Stereosonic o Ultra Music Festival. Sin embargo, cuando el músico sueco se alejó de los escenarios, el DJ francés sintió su ausencia.

Ahora, que Avicii no se encuentra más entre nosotros, Guetta no perdió la oportunidad para recordarlo en una de sus presentaciones en vivo.

Fue así que, en su concierto en el exclusivo club Encore Beach de Las Vegas (Estados Unidos), Guetta le dedicó a Avicii unos minutos de su set. 'Wake me up' fue uno de los temas que tocó para rendirle un pequeño tributo.

"¡Avicii está en nuestros corazones por siempre!", es el mensaje que se lee en el video que publicó en sus redes sociales al término de su presentación que inició por la madrugada del domingo y se extendió hasta las primeras horas de la mañana de hoy.

Avicii

Además, Guetta y Avicii llegaron a producir un tema juntos. Este sencillo también fue tocado en su presentación de este domingo. 'Sunshine' (2011) es el tema que ambos crearon y que se encuentra en el álbum 'Nothing but the beat' del francés.