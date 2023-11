Austin Palao rompió su silencio y habló para las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ tras confirmar su ruptura amorosa con Flavia Laos, con quien hace poco había celebrado un año de relación.

Aunque evitó entrar en detalles, el exchico reality aseguró que el fin de su romance con la cantante no es una estrategia de marketing para ganar la atención del público.

“Lo dejé bastante claro en la historia de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en detalles porque esto es un ping pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, pero no voy a dar más detalles”, sostuvo el influencer frente a cámaras.

Al ser consultado si hizo público su ruptura para ganar más contratos, en hermano de Said Palao aseguró que nunca puso el tema económico por encima de su relación.

“No quiero que después se preste a malos entendidos (...) Yo nunca predico con eso, para quien me conoce sabe que eso es totalmente mentira. Igual la gente va a comentar, va a decir muchas cosas, quien tiene la verdad es uno. Entiendo porque a veces el trabajo, hay que sacar contenido, nada que tenga que ver con la realidad”, aseveró.

Finalmente, Austin Palao dejó entrever que no conservará su amistad con Flavia Laos. “Cuando uno acaba una relación, lo más sano es cortar en todo sentido, yo soy de esa idea. No pienso entrar a más detalles, desearle lo mejor, son cosas que pasan”, sostuvo el también cantante frente a cámaras.