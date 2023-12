Austin Palao ‘entierra’ a Flavia Laos y se luce con actriz mexicana en Tulum

A un mes de confirmar el fin de su relación con Flavia Laos, Austin Palao decidió tomarse unos días de vacaciones en México para disfrutar de las paradisiacas playas de Tulum junto a Diego Rodríguez.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ dejó en el pasado su relación con la influencer, y se divirtió de lo lindo junto a nada menos que la actriz mexicana Grettell Valdez y otros amigos.









El modelo peruano se encargó de compartir en sus historias de Instagram todos los pormenores de su noche de juerga en una exclusiva discoteca de Tulum.

“Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)”, sostuvo el hermano de Said Palao ante la duda de sus seguidores.

En otro momento, Austin Palao también confirmó que recibirá el 2024 en Tulum. “Pasaremos acá Año Nuevo, nos juntaremos con algunos amigos y nada… divertirnos para recibir bien el año”, contó el ex de Flavia Laos.





