Augusto Polo Campos y Susy Díaz: Cuando la amistad vence al desamor y al despecho [FOTOS]

Eran los años ochenta cuando una todavía desconocida Susy Díaz conoció a Augusto Polo Campos en la recepción de Panamericana Televisión.

Ella era una atractiva joven que apenas bordeaba la mayoría de edad. Él, un reconocido compositor criollo, aplaudido por sus grandes éxitos a nivel nacional e internacional.

El flechazo fue casi instantáneo, y pasado algunos meses de iniciado el romance, nació Flor Polo, la primera y única hija de la polémica pareja.

El tiempo acabó con el amor, pero no con la complicidad. Separados pero conservando una buena relación, continuaron frecuentándose por la hija que compartían. Incluso hicieron algunas apariciones públicas en televisión junto a ' Florcita'. Fue durante esos años que se consolidó una bonita amistad, que se mantuvo hasta el final de los días del músico nacional.

Tuvieron desencuentros, pero no trascendieron. Se dice que ella estaba despechada, y que él también, que ambos se cuestionaban cada vez que iniciaban una relación. Sin embargo, la amistad no se rompió. Prueba de ello es que el compositor tuvo el gesto de asistir a la comentada boda de la ex vedette con Andy V y que incluso bailó con ella el vals de la novia.



Susy Díaz solo ha tenido palabras de admiración para el fallecido cantautor. "Era muy buen ser humano, muy bueno, quería mucho a sus hijos", recordó la ex vedette tras conocer que Polo ya no estaba más.

A través de las siguientes imágenes conoce con mayor profundidad la comentada y poco conocido romance entre estas figuras del mundo artístico.