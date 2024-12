¡ATENTOS! Mariah Carey cantará en espectáculo navideño de Netflix

Mariah Carey protagonizará el show inaugural del partido de Navidad de la NFL en Netflix este 25 de diciembre, llevando su magia a las pantallas de todo el mundo.

Recién terminada su mayor y más espectacular gira navideña hasta la fecha, Mariah se dispone a deslumbrar a sus fans con una actuación grabada de su sencillo que ha batido récords, 'All I Want For Christmas Is You'.

Netflix es el hogar global de los dos partidos estrella del día de Navidad de la NFL, que incluyen el partido de los Kansas City Chiefs, ganadores del Super Bowl LVIII, contra los Pittsburgh Steelers a las 1:00 P.M. hora de Perú, seguido de los Baltimore Ravens contra los Houston Texans a las 4:30 P.M., hora de Perú.

Imagen

Siguiendo la tradición navideña de la NFL, los partidos del día de Navidad de Netflix se transmitirán por televisión en las ciudades de los equipos participantes (filiales de la CBS en Kansas City, Pittsburgh, Baltimore y Houston) y estarán disponibles en los dispositivos móviles de EE.UU. con NFL+.

Este año, Mariah Carey celebró el 30º aniversario de su icónico álbum Merry Christmas y su legendario sencillo 'All I Want For Christmas Is You', con productos especiales conmemorativos de la trigésima edición, que permitieron a los fans revivir la magia de su revolucionario álbum.

Además de las celebraciones, su amado himno navideño 'All I Want For Christmas Is You' ha sido oficialmente certificado 16 veces Platino por la RIAA, convirtiéndose en el sencillo con mayor certificación de la historia de una artista femenina.

El 9 de diciembre, 'All I Want For Christmas Is You', de Mariah Carey, extendió su reinado récord en la cima del Billboard Hot 100 a una 15ª semana acumulada, impulsado por las transmisiones masivas, la radiodifusión y las ventas ahora que la temporada navideña llega a su apogeo.

La canción también recuperó el número 1 en la lista Holiday 100 de Billboard, reafirmando el estatus de Mariah como la “reina de la Navidad” y encantando a los fans de todo el mundo con su imperecedero legado navideño.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO