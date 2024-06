Frente al auge del reparto en Perú han surgido muchos nuevos exponentes como Rowell Urban, Wampi o JP el Chamaco; sin embargo, el género femenino también tiene una representante llamada Amy Sahalt, que poco a poco se viene ganando un nombre en la industria y ya celebra el éxito de su tema “Partido en dos”.

La influencia de su padre y su gusto por la salsa hicieron que Amy, fanática de Héctor Lavoe y Marc Anthony, tuviera la idea clara desde un principio que se quería dedicar a la música y fue su hermana quien apoyaría finalmente para sea una cantante profesional.









A sus 26 años, Amy es conocida como ‘La mujer del reparto’ y ha presentado su tema “Partido en dos”, que actualmente ha sido bien recibido en Perú y Ecuador.

“Todo comenzó por mi TikTok, viralizaron un video mío con más de dos millones de reproducciones donde salgo cantando esta canción. La letra me recordaba mucho a mi papá que hoy ya no está y quise rendirle un homenaje, pero le puse mi toque particular, durante mis shows podrán escuchar reparto, timba y salsa”, contó Amy.

En tan solo una semana, el tema de Amy Sahalt ha conseguido acumular más de 100 mil reproducciones en YouTube y apunta a lograr el millón en las próximas semanas.

“Estoy muy feliz, sé que se vienen grandes cosas, gracias a RM Producciones la primera disquera de Reparto de Perú por el apoyo”, precisó la artista.









